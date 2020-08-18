لبنان | دياب ترأس اجتماعا عرض آخر تطورات الفيروس على ان يصدر لاحقا قرار عن وزارة الداخلية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:16 مساءً - منذ 58 دقيقة رئيس الحكومة حسان دياب ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اليوم اجتماعا حضره الوزراء زينة عكر، محمد فهمي، رمزي المشرفية، طارق المجذوب وحمد حسن، رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر والمستشارة بترا خوري.

وبحث المجتمعون في آخر تطورات فيروس كورونا وتزايد عدد الإصابات، وسيصدر لاحقا عن وزارة الداخلية بيان يتضمن القرار الذي سيتم اتخاذه للأسابيع المقبلة.

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