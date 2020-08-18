لبنان | مذكرة توقيف وجاهية في حق حسن قريطم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصدر المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، مذكرة توقيف وجاهية، سندا لمواد الإدعاء، في حق مدير استثمار المرفأ حسن قريطم بعد جلسة استجواب دامت قرابة 4 ساعات في حضور وكيله القانوني المحامي صخر الهاشم.

كما أرجأ القاضي صوان استجواب المدير العام للجمارك السابق شفيق مرعي بعد أن تقدم وكيله القانوني بدفوع شكلية، على أن يستأنف تحقيقاته الإستنطاقية غدا الأربعاء مع باقي الموقوفين وعددهم 21 .