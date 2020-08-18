لبنان | هذا عدد الإصابات الجديدة بكورونا في عكار.. وحالة شفاء واحدة

اكد التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار، “تسجيل 12اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، موزعين على البلدات التالية: فنيدق5، بزال1، ببنين 1، العبدة1، قبعيت 1،الحيصة1، مشتى حمود1،التليل1.
الامر الذي رفع عدد الحالات الايجابية قيد المعالجة الى 69 حالة، ليصبح العدد الاجمالي للمصابين المسجلين منذ 17آذار الماضي وحتى اليوم الى 186 مصابا”.
ولفت التقرير ايضا الى “تسجيل حالة شفاء واحدة ليصبح عدد حالات الشفاء المسجلة حتى اليوم 117 حالة.
اما حالات الحجر المنزلي فقد ارتفعت الى 228 حالة”.
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