لبنان | بري بحث وفوشيه في المستجدات اللبنانية وتلقى مزيدا من برقيات المواساة والدعم

نبيه بري
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، وعرضا للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.
على صعيد آخر، تلقى الرئيس بري المزيد من برقيات المواساة والدعم للبنان من رؤساء مجالس نيابية ومنظمات دولية، وأبرزها من : رئيس مجلس النواب في الجمعية الوطنية في جمهورية بلاروسيا فلاديمير اندريتشنكو، نائب رئيس المجلس الجمهوري في الجمعية الوطنية في جمهورية بيلاروسيا اناتولي ايساتشينكو، رئيس برلمان ولاية بافاريا ماكسيم مايابلوم ، رئيس المجلس الشعبي الكوبي استبان لاسو هرناندز ومن الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ميغيل انخل موراتينوس .
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