لبنان | المدير العام لادارة واستثمار مرفأ بيروت بحث مع زواره شؤون القطاع

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

استقبل الرئيس المديرالعام لادارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي صباحا وفدا من نقابة مخلصي البضائع برئاسة جورج صادر، وبحث معه في الاوضاع الراهنة في المرفأ وسبل تفعيل حركة العمل فيه.

واوضح النقيب صادر ان النقابة طرحت مطالبها، “ومنها ما يتعلق بالتعرفة المرفئية وامكان تخفيضها لتوازي تعرفة مرفأ طرابلس، وموضوع زيادة مدة تخزين المستوعبات من تسعة ايام الى خمسة عشرة يوما بسبب كثرة التحاليل المخبرية المطلوبة من الوزارات المعنية، لا سيما للمواد الغذائية المستوردة”.

وقال: “لقد ابدى الرئيس استعداده لدرس مطالب النقابة هذه وكل ما من شأنه تفعيل حركة مرفأ بيروت، وأكد لنا ان باحة الكشف تستوعب 150 مستوعبا، وهناك قبانان يعملان من اصل اربعة قبابين، وطلب منا العمل ساعات اضافية لتسريع عملية اخراج البضائع على ان يتم درس هذا الموضوع مع الاجهزة المعنية”.

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وظهرا التقى القيسي وفد نقابة وسطاء النقل برئاسة عامر القيسي وبحث معه في تنشيط حركة مرفأ بيروت ودور الوسطاء في هذه المرحلة.

واشار النقيب القيسي الى ان اللقاء مع الرئيس المدير العام “كان ايجابيا، حيث ابدى تفهما لمطالب النقابة التي سنرسلها بكتاب الى ادارة المرفأ لاعطائها الخيارات لاعادة تشغيل المنطقة الحرة، وخصوصا المستودعات الخاصة والعامة في هذه المنطقة. كما تمنت النقابة على الرئيس اعفاء كل البضائع من الرسوم المرفئية والتخزين اعتبارا من 4 اب حتى تاريخه”.

ولفت الى ان النقابة “اثنت على الجهود الجبارة التي قام بها الرئيس المدير العام لاعادة الحياة الى مرفأ بيروت في مهلة قصيرة جدا وبمتابعة حثيثة شملت كل الادارات والاجهزة المعنية بالمرفأ”.