لبنان | لبنان إلى الاقفال العام لمدة أسبوعين باستثناء المطار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

مع ارتفاع أعداد الاصابات بكورونا بشكل كبير، أقرّت اللجنة الوزارية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا الإغلاق التام لمدة أسبوعين باستثناء المطار وتفاصيل القرار ستصدر عن وزارة الداخليّة.

بدوره، أكّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أننا وصلنا إلى وضع صعب جدًا في انتشار كورونا، وقال: “للأسف هناك من ليس مقتنعًا بأنه لا يوجد كورونا في العالم”.

وأوضح بعد جلسة اللجنة الصحية النيابية التي عقدت في وزارة الصحة أنّ من ضمن التوصيات التي حملناها لوزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن اقفال البلد لمدة اسبوعين قابلة للتطبيق.

ولفت عراجي الى ان 70 بالمئة من الاسرة في بيروت وجبل لبنان ممتلئة، والان يتم تحضير اسرة عناية جديدة لاستيعاب المرحلة المقبلة، وعلى البلديات ان تأخذ دورًا في موضوع الحجر الصحي.

وشدّد على أنّ عامل الوقت ليس في صالحنا والناس يجب ان تلتزم، والكورونا مسؤولية الدولة والمجتمع والفرد، قائلاً: “يجب ان يكون هناك وعي لدى الناس عبر ارتداء الكمامة، ووسائل الاعلام قامت بدور مهم جدا في بداية ازمة كورونا والان اتمنى عليهم الاستمرار في التوعية بالارشادات الوقائية”.

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وأكد عراجي أن اقفال المطار ليس مطروحا في الوقت الحالي، لا سيما وان الاصابات الوافدة لا تتعدى الـ2 بالالف.

من جانبه، أكّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنّهم يعملون ضمن معطيات واقعية، لافتًا إلى أنّه على من أجرى فحص الـPCR أن يحجر نفسه حتى صدور النتيجة.

وقال في مؤتمر صحافي: “طرحنا فكرة تحويل المستشفيات الحكومية في مختلف الأقضية إلى مراكز لمعالجة واستقبال مرضى فيروس كورونا”.

وأشار حسن إلى أنّه بعد انفجار 4 آب وبسبب التجمعات التي هي ردة فعل طبيعية أصبح السلوك الوقائي ضد الوباء أقل احتراماً.