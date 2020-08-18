لبنان | محافظ عكار للبلديات واتحاداتها: للتشدد في تطبيق التعليمات للحد من انتشار “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

أكد محافظ عكار عماد اللبكي على رؤساء البلديات والاتحادات، أنه ولدى التأكد من أي إصابة، لإجراء كشف عام مفصل بأسماء أفراد الأسرة الموجودة في المنزل ومن تم الاختلاط بهم وإلزامهم بالحجر المنزلي مدة 14 يوما، حتى لو أتت نتيجة فحوصات المخالطين سلبية، لأن الفحص السلبي لا يعني خلو المخالط من الفيروس.

وأصدر محافظ عكار المحامي عماد اللبكي تعميما إلى البلديات واتحادات البلديات، جاء فيه:

عطفا على القرارات والتعاميم السابقة الصادرة عن المحافظة والمتعلقة بتفشي فيروس كورونا،

أولا – إعادة التأكيد على رؤساء البلديات والاتحادات، ولدى التأكد من أي إصابة، إجراء كشف عام مفصل بأسماء أفراد الأسرة الموجودة في المنزل ومن تم الاختلاط بهم وإلزامهم بالحجر المنزلي مدة 14 يوما، حتى لو أتت نتيجة فحوصات المخالطين سلبية، لأن الفحص السلبي لا يعني خلو المخالط من الفيروس.

ثانيا:أخذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة والتشدد في تطبيق التعليمات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة العامة لا سيما:إرتداء الكمامات داخل المتاجر والمؤسسات والأماكن العامة ووسائل النقل كافة، المحافظة على النظافة وغسل اليدين والتعقيم بانتظام، ضرورة التّباعد الإجتماعي والإلتزام بالمسافة الآمنة وعدم الإختلاط في جميع المناسبات، تكثيف الدوريات على المؤسسات التجارية والسياحية والتجمعات لعدم الإكتظاظ والإلتزام بالشروط الصحية، تسطير محاضر ضبط في حق المخالفين، إتخاذ جميع الإجراءات المناسبة بما يتلاءم مع المصلحة العامة بغية الحد من الوباء (المناسبات الإجتماعية والدينية والسهرات والحفلات والتجمعات على

أنواعها) وطلب المؤازرة الأمنية إذا لزم الأمر.