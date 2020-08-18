لبنان | تيننتي: لا مسؤولية لليونيفيل بإعطاء الإذن للسفن بالدخول إلى المرافئ اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - منذ 13 ثانية

أكد المتحدث الرسمي باسم “اليونيفيل” اندريا تيننتي، أنه “لا يمكننا التعليق على تقارير إعلامية تتعلق بالإجراءات القضائية الجارية”.

وقال تيننتي تعليقاً على معلومات صحافية تناولت “اليونيفيل” إن اليونيفيل لا تصعد على متن السفن ولا تفتشها، ولا مسؤولية لديها بإعطاء الإذن بالدخول إلى المرافئ اللبنانية.

وأضاف: أن دور اليونيفيل هو مناداة السفن التي تقترب من لبنان وإحالة أي سفن مشبوهة إلى السلطات اللبنانية التي تقوم بالتفتيش بشكل مستقل.

واعتبر أن أي استفسارات إعلامية في هذا الصدد يجب أن توجه بشكل مناسب إلى السلطات اللبنانية.