لبنان | بلدية الخرايب: إصابة جديدة بـ”كورونا” في البلدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - منذ 6 دقائق

أعلنت لجنة الصحة والبيئة في بلدية الخرايب عن إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدة. وجاء في بيان، انّه “تمّ التّأكد من حالة كورونا جديدة في البلدة وتمنت لها الشفاء العاجل”.

واكدت انها “بصحة جيدة وتلتزم وعائلتها والمخالطين بالحجر الصحي على ان يتم اجراء فحوص للمخالطين تباعا”، مناشدة الاهالي “التزام اجراءات التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة”.

توازياً، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن هناك إصابات داخل كل الأقضية في لبنان وعدد المصابين في بيروت مرتفع.

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وأكد حسن ألا إصابات في جزين وهناك بعض الحلات المشتبه بها قيد تحقيق كونها من منطقة ومن سكان منطقة أخرى.

وقال: ”نعمل ضمن معطيات واقعية وطرحنا فكرة تحويل المستشفيات الحكومية في مختلف الأقضية إلى مراكز لمعالجة واستقبال مرضى فيروس كورونا”.

في السياق، ارتفع عدد الإصابات في الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ في لبنان إذ تخطى عدد الإصابات الـ400 خلال 24 ساعة.

وفي الموازاة، اعتبر حسن أمس في تصريح له “أننا وصلنا شفير الهاوية في لبنان في ما يخص انتشار فيروس كورونا”.

وأكد أن “المطلوب التعاون والمسؤولية والالتزام ودونها نحن في الكارثة”. لفت حسن إلى “أننا ما عدنا نمتلك ترف الوقت ولا مزاجية الالتزام من قبل المواطنين”، كاشفا أن “غرف العناية الفائقة في المشافي الحكومية والخاصة في العاصمة بيروت امتلأت بمرضى كورونا، وما عادت تستطيع استقبال المزيد من الإصابات”.