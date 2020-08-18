لبنان | أخذ 56 عينة من مخالطين في مخيم عين الحلوة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - منذ 15 دقيقة

أرسل المدير العام لمستشفى محمود الهمشري الدكتور رياض أبو العينين، وحدة كورونا، الى مخيم عين الحلوة بتوجيهات من سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور وبالتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية وقسم الصحة في وكالة الاونروا.

وقد أخذ الفريق 56 عينة من مخالطين، في حضور مدير الصحة في منطقة صيدا في الاونروا وائل ميعاري وقائد القوة الفلسطينية المشتركة في المخيم العقيد عبد الهادي الأسدي.

وأوضح الدكتور أبو العينين “أن النتائج سوف تكون جاهزة في أقرب وقت ممكن”.

ودعا “أبناء شعبنا في المخيمات خصوصا وخارج المخيمات الى مزيد من الحرص واتباع إرشادات السلامة من تباعد وارتداء الكمامة وغسل اليدين، وذلك بعدما دق وزير الصحة ناقوس الخطر”، متمنيا للمصابين الصحة والعافية.

في السياق، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن هناك إصابات داخل كل الأقضية في لبنان وعدد المصابين في بيروت مرتفع.

وأكد حسن ألا إصابات في جزين وهناك بعض الحلات المشتبه بها قيد تحقيق كونها من منطقة ومن سكان منطقة أخرى.

وقال: ” نعمل ضمن معطيات واقعية وطرحنا فكرة تحويل المستشفيات الحكومية في مختلف الأقضية إلى مراكز لمعالجة واستقبال مرضى فيروس كورونا”.

توازياً، ارتفع عدد الإصابات في الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ في لبنان إذ تخطى عدد الإصابات الـ400 خلال 24 ساعة.

أيضاً، اعتبر حسن أمس في تصريح له “أننا وصلنا شفير الهاوية في لبنان في ما يخص انتشار فيروس كورونا”.