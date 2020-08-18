لبنان | حسن: طرحنا فكرة تحويل المستشفيات الحكومية إلى مراكز لمعالجة مرضى “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - منذ 4 دقائق

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن هناك إصابات داخل كل الأقضية في لبنان وعدد المصابين في بيروت مرتفع.

وأكد حسن ألا إصابات في جزين وهناك بعض الحلات المشتبه بها قيد تحقيق كونها من منطقة ومن سكان منطقة أخرى.

وقال: ” نعمل ضمن معطيات واقعية وطرحنا فكرة تحويل المستشفيات الحكومية في مختلف الأقضية إلى مراكز لمعالجة واستقبال مرضى فيروس كورونا”.

في السياق، ارتفع عدد الإصابات في الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ في لبنان إذ تخطى عدد الإصابات الـ400 خلال 24 ساعة.

توازياً، اعتبر حسن أمس في تصريح له “أننا وصلنا شفير الهاوية في لبنان في ما يخص انتشار فيروس كورونا”.

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وأكد أن “المطلوب التعاون والمسؤولية والالتزام ودونها نحن في الكارثة”. لفت حسن إلى “أننا ما عدنا نمتلك ترف الوقت ولا مزاجية الالتزام من قبل المواطنين”، كاشفا أن “غرف العناية الفائقة في المشافي الحكومية والخاصة في العاصمة بيروت امتلأت بمرضى كورونا، وما عادت تستطيع استقبال المزيد من الإصابات”.

وقال الوزير حسن إن التوصية هي الإقفال العام، أوضح أنها الفترة الزمنية الأدنى التي تسمح لفرق وزارة الصحة بتتبّع مصادر الإصابات وحصر المُخالطين فضلًا عن استيعاب النظام الصحي لعدد الإصابات.

وشدد الوزير حسن على أن المطلوب تفعيل دور مراكز الحجر، وأضاف أن كل من لا يستطيع حجر نفسه في المنزل لا بد من مبادرة أسرته لأخذه إلى مراكز الحجر في المناطق.