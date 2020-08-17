مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي "فراس الأبيض"
أشار مدير مستشفى رفيق الحاريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض، إلى “أننا نعمل على زيادة الخطة التمريضية، وزيادة أسرة العناية الفائقة 5 أسرة وزيادة 30 سرير عادي، لأن أعداد المرضى المصابين بكورونا وصلت إلى أرقام عالية جدا أقل بقليل من القدرة الإستشفائية في المستشفى”.
وأكد الأبيض في تصريح تلفزيوني، أن “كل المستشفيات الحكومية تعمل بنسبة إشغال عالية، ولكن قد لا تستوعب الوضع، خصوصا بظل ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، وخصوصا الإصابات الخطرة، وبالتالي مطلوب من القطاع العام المساهمة في استقبال المصابين بالفيروس”.
وشدد مدير مستشفى بيروت الحكومي الجامعي على أنه “لم نتوقف عن إستقبال المرضى لكن ما يحصل هو تأخير بموضوع دخولهم واعادة النظر باأولوية الحالات، لازلنا ضمن القدرة الإستيعابية، والمرضى لهم مكان حتى الآن، لكن الخوف من ارتفاع عدد الإصابات لمرحلة لا نستوعبها وبالتالي ندخل إلى سيناريوهات كارثية كما بعض الدول، ونحن يجب أن نزيد نسبة الإحتواء المجتمعي، وإن لم يتم ذلك سنذهب إلى الإجراءات الأكثر صرامة”.
يذكر أن وزارة الصحة كانت قدأعلنت اليوم الاثنين في تقريرها اليومي عن تسجيل 456 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الدكتور فراس الأبيض: سنزيد عدد الأسرة ونطلب من المستشفيات الخاصة مساعدتنا باستقبال المرضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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