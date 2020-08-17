لبنان | بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في منطقة ابي سمراء بطرابلس.. خلية الأزمة تناشد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

عقدت خلية الازمة في أبي سمراء اجتماعها الاول اليوم، وأكّدت، في بيان، أنه “بعد أن أعلنت وزارة الصحّة أنّ عدد المصابين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بلغ أكثر من 900 إصابة، وبعد ثبوت انتقال عدوى لستّة أطبّاء وعدد كبير من الكوادر الطبيّة في مستشفيات طرابلس وبعد تأكيد وفاة عدد من أبناء طرابلس”، تم اتخاذ التدابير الآتية:

– التنسيق الكامل مع وزارة الصحّة وطبابة القضاء والجهات المختصّة.

– إنشاء خليّة من الشباب المتطوّع للقيام بالمهام الموكل بتنفيذها.

– القيام بجولة على أصحاب المحلّات التجاريّة وإلزامهم أخذ أقصى درجات الحذر والحيطة وأفضل التدابير الوقائيّة.

– الطلب إلى أصحاب المقاهي والمطاعم إلتزام أفضل الوسائل الوقائيّة اللازمة ومنع التجمّعات.

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– التواصل مع المولجين بخدمة المساجد لٱتّباع أفضل سبل الوقاية والإلتزام بقرار الأوقاف ودار الفتوى بما يختصّ دور العبادة.

– إقامة حواجز توعية للمواطنين في ساحات أبي سمراء الرئيسة للتوعية والإرشاد، وتوزيع الكمّامات على الناس مجّاناً.

– الطلب من الأهالي عدم الخروج من منازلهم إلّا للضّرورات وارتداء الكمّامات وذلك عبر مكبّرات الصوت ومساجد أبي سمراء.

– تشكيل لجنة إحصاء ومتابعة للمحجورين في بيوتهم وتأمين حاجيّات المسنّين والمرضى عند الضرورة.

– الإبقاء على إجتماعات خليّة الأزمة مفتوحة لمواكبة الحالات المرضيّة ومتابعتها والتطوّرات المرافقة.

– بما أنّ الوضع خرج عن السيطرة ولا سيّما في المؤسّسات الصحيّة والمستشفيات الحكوميّة والخاصّة التي بدأت تعجز عن ٱستقبال الحالات الطارئة، لا بدّ من إيجاد حلّ بديل وسريع وذلك عبر السعي لإنشاء مستشفى ميداني إذا أمكن.