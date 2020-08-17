لبنان | في الحلّانية… خطف طليقته وقتل زوجها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2020 9:14 مساءً

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في بعلبك، عن اقدام المدعو ع. خ. على إطلاق النار باتجاه المدعو و. ه. وهو زوج طليقته، فأرداه قتيلا داخل محل لبيع الألبسة في بلدة الحلانية، قبل أن يعمد على خطف طليقته التي تمكنت من الفرار لاحقا. قتل زوج طليقته

أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” في بعلبك، عن اقدام المدعو ع. خ. على إطلاق النار باتجاه المدعو و. ه. وهو زوج طليقته، فأرداه قتيلا داخل محل لبيع الألبسة في بلدة الحلانية، قبل أن يعمد على خطف طليقته التي تمكنت من الفرار لاحقا.

وقد حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادثة، فيما نقلت جثة القتيل إلى إحدى مستشفيات المنطقة.