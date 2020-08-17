لبنان | فوج حرس بيروت يحبط مزيداً من عمليات السرقة

أمن وقضاء 17 آب 2020 - 20:19 شارك فوج حرس بيروت يحبط مزيداً من عمليات السرقة
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، بأن رجال فوج حرس مدينة بيروت أحبط المزيد من عمليات السرقة خلال الساعات الماضية.
وجابت دوريات الفوج شوارع وأحياء العاصمة على مدار الساعة بحثاً عن الخارجين عن القانون والسارقين الذين ينشطون فيها بحثاً عن صيد ثمين وتحديداً في المناطق التي تضررت جراء انفجار المرفأ.
وقد أوقفت اليوم إحدى دوريات فوج الحرس عدداً من هؤلاء في منطقة الجميزة بعد أن تم ضبطهم بالجرم المشهود وكان بحوزتهم معدات تساعدهم في فتح الابواب اضافة الى عدد من الآلات الحادة كالسكاكين ومبلغ من المال وسلاسل وليرات من الذهب. وقد تم تسليمهم الى قوى الأمن الداخلي مع المضبوطات التي كانت بحوزتهم.
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