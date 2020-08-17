- 1/2
- 2/2
وصول الطائرة الموريتانية إلى مطار بيروت
حطت عند السابعة من مساء اليوم في القاعدة الجوية في مطار بيروت الدولي طائرتان موريتانيتان محملتان ب 12 طنا من الأسماك.
وكان في استقبال الطائرتين على أرض المطار القنصل الفخري للجمهورية الإسلامية الموريتانية في لبنان ايلي نصار ومدير المراسم المساعد السيد الشيخ ولد خطاري والعميد روجيه الحلو من قيادة الجيش اللبناني.
وأشار نصار الى انه “بعد الكارثة الكبيرة التي اصابت بلدنا العزيز لبنان بسبب الانفجار المدمر الذي حصل في مرفأ بيروت، قرر رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزاواني تسيير طائرتين محملتين ب 12 طنا من الأسماك كمساعدة ودعم من الشعب الموريتاني للشعب اللبناني الشقيق، وتوطيدا لأواصر الاخوة والصداقة بين البلدين، ووقوف الحكومة الموريتانية مع شقيقتها اللبنانية في هذا الوقت”.
اضاف: “ان الحكومة الموريتانية تغتنم الفرصة لتعرب مجددا عن ألمها العميق لهذه الكارثة وتقدم التعازي بالشهداء الابرياء، والدعاء من اجل شفاء الجرحى، مؤكدة انها تقف بكل امكانياتها الى جانب لبنان الشقيق”.
وشكر نصار المكلف من الرئيس الموريتاني الإشراف على تسلم وتسليم هذه المساعدة، “قيادة الجيش اللبناني على التعاون الذي ابدته لحسن سير العمل”. كذلك نقل نصار “تحيات الرئيس الموريتاني الى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ولكل اللبنانين”، متمنيا “للبنان كل الأمل و الدعاء بتخطي هذه المرحلة الصعبة”.
ووصل على متن الطائرة وفد من وزارة الخارجية الموريتانية يضم مدير المراسم السيد الشيخ ولد خطاري وقنصل الشرف للجمهورية اللبنانية في موريتانيا سلامي حسين الى ووفد اعلامي .
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وصول طائرتين موريتانيتين محملتين بالاسماك الى القاعدة الجوية في المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.