لبنان | وصول طائرتين موريتانيتين محملتين بالاسماك الى القاعدة الجوية في المطار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 13 ثانية

حطت عند السابعة من مساء اليوم في القاعدة الجوية في مطار بيروت الدولي طائرتان موريتانيتان محملتان ب 12 طنا من الأسماك.

وكان في استقبال الطائرتين على أرض المطار القنصل الفخري للجمهورية الإسلامية الموريتانية في لبنان ايلي نصار ومدير المراسم المساعد السيد الشيخ ولد خطاري والعميد روجيه الحلو من قيادة الجيش اللبناني.

وأشار نصار الى انه “بعد الكارثة الكبيرة التي اصابت بلدنا العزيز لبنان بسبب الانفجار المدمر الذي حصل في مرفأ بيروت، قرر رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزاواني تسيير طائرتين محملتين ب 12 طنا من الأسماك كمساعدة ودعم من الشعب الموريتاني للشعب اللبناني الشقيق، وتوطيدا لأواصر الاخوة والصداقة بين البلدين، ووقوف الحكومة الموريتانية مع شقيقتها اللبنانية في هذا الوقت”.

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اضاف: “ان الحكومة الموريتانية تغتنم الفرصة لتعرب مجددا عن ألمها العميق لهذه الكارثة وتقدم التعازي بالشهداء الابرياء، والدعاء من اجل شفاء الجرحى، مؤكدة انها تقف بكل امكانياتها الى جانب لبنان الشقيق”.

وشكر نصار المكلف من الرئيس الموريتاني الإشراف على تسلم وتسليم هذه المساعدة، “قيادة الجيش اللبناني على التعاون الذي ابدته لحسن سير العمل”. كذلك نقل نصار “تحيات الرئيس الموريتاني الى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ولكل اللبنانين”، متمنيا “للبنان كل الأمل و الدعاء بتخطي هذه المرحلة الصعبة”.

ووصل على متن الطائرة وفد من وزارة الخارجية الموريتانية يضم مدير المراسم السيد الشيخ ولد خطاري وقنصل الشرف للجمهورية اللبنانية في موريتانيا سلامي حسين الى ووفد اعلامي .