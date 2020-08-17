لبنان | كوبيش: يجب معاقبة جميع المسؤولين عن جريمة مرفأ بيروت..ولا يمكن للبنان الاعتماد على أي حزمة إنقاذ دولية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 10 دقائق

علق المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، على الوداع الأخير لشهداء قرطبا الثلاثة، قائلاً :تحزننا رؤية جنازات ضحايا انفجار مرفأ بيروت القاتل تتالى، ورؤية جنازة 3 إطفائيين من عائلة واحدة اليوم”.

وتابع عبر “تويتر”، “العدالة والمساءلة أمران لا بد منهما، ويجب معاقبة جميع المسؤولين عن هذه الجريمة”.

وأشار كوبيش في تغريدة ثانية، إلى أنه “بقلق شديد، بحث اليوم سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان الأزمة المتفاقمة في البلاد، والتحذيرات الصارمة التي وجهها زوارهم رفيعو المستوى للسلطات والقادة السياسيين الذين جاءت أغلب ردود أفعالهم مخيبة للآمال”.