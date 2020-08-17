كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 23 دقيقة أضرار انفجار بيروت أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية تمديد إعلان حال الطوارئ والاجراءات المتعلقة بها في مدينة بيروت بغاية 18-09-2020 ضمنًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تمديد إعلان حالة الطوارئ في بيروت إلى هذا التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.