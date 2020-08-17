لبنان | وزراء مالية دول مجموعة السبع بحثوا في تقديم الدعم للشعب اللبناني

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وزراء مالية مجموعة السبع بحثوا في تقديم الدعم للشعب اللبناني
أعلن متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية أن وزراء مالية دول مجموعة السبع بحثوا في تقديم الدعم للشعب اللبناني. وأشاروا إلى تحسن في الأوضاع الاقتصادية لديهم، واتفقوا على مواصلة تنسيق استجاباتهم لجائحة فيروس كورونا.
وقال المتحدث إن الوزراء دعوا أيضا، خلال مؤتمر عن بعد، جميع الدائنين الثنائيين الرسميين للتنفيذ الكامل لمبادرة مجموعة العشرين بشأن تعليق سداد ديون الدول الفقيرة، واتفقوا على دراسة خيارات إضافية للدول المنخفضة الدخل، بما في ذلك تمديد تخفيف أعباء الديون إلى 2021.
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