لبنان | مرتضى: نسعى لضبط قطاع الدواجن وتأمين السلع بأقل كلفة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

تابع وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى وضع قطاع تربية الدواجن وكلفة الانتاج وسعر المبيع للمستهلك، خلال اجتماع عقده في الوزارة، بحضور المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر ووفد نقابة مربي الدواجن في لبنان.

وأشار مرتضى في تصريح بعد الاجتماع، الى ان “الحكومة وضعت صيغة لدعم القطاعات ولا سيما الغذائية الاساسية من أجل خفض الاسعار وحماية القطاعات الانتاجية، وبعد مرور اشهر قليلة على انطلاق الدعم هناك ثبات في الاسعار وارتفاع في البعض الاخر لبعض المنتجات”.

وأكد “التنسيق التام بين وزارتي الزراعة والاقتصاد”، معلنا “تشكيل لجنة مشتركة مع نقابة الدواجن ستضع خلال 48 ساعة اسعارا للدواجن ومنتجاتها لحماية المواطن والقطاعات الزراعية بأقل كلفة ممكنة على المواطنين”.