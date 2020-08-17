لبنان | قائد الجيش استقبل الملحق العسكري الالماني مودعا

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قائد الجيش يودع الملحق العسكري الالماني
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، الملحق العسكري الألماني المقدم Richard Von Stetten في زيارة وداعية قدَّم خلالها خلفه المقدم Heino Matzken.
كما استقبل وفدا من مشايخ حاصبيا، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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