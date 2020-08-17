لبنان | المساعدات الأوروبية والعربية للبنان لم تتوقف حتى الساعة

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مساعدات عراقية
بعد مرور أسبوعين على انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 170 قتيل وعشرات المفقودين وآلاف الجرحى، وأدى لـدمار نصف بيروت، لا تزال الدولة اللبنانية تماطل في إنشاء خلية أزمة ترسم الأولويات وتشرف على أعمال الاغاثة والترميم، بعكس الدول التي هبت لتقديم المساعدات الطبية أو الميدانية منذ أولى أيام الانفجار.
وفي السياق، أعلن الجيش اللبناني عبر تويتر وصول طائرة مساعدات ايرلندية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
اليونان: أوروبيا أيضا، حطت في بيروت ليل أمس طائرة يونانية، على متنها مساعدات غذائية.
مصر: إلى ذلك، يستمر الجسر الجوي المصري في ايصال المساعدات إلى لبنان. واليوم، حطت في مطار رفيق الحريري طائرتان مصريتان وعلى متنهما مساعدات غذائية.
العراق: وعلى رغم الوضع السياسي والأمني الصعب، مد العراق يد العون إلى لبنان، حيث وصلت طائرة عراقية محملة بالمساعدات الغذائية.
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