لبنان | وزيرة العدل تغادر لبنان لأمر طارئ..وهذا توضيح مكتبها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 21 دقيقة وزيرة العدل ماري كلود نجم أرجأت وزيرة العدل ماري كلود نجم مؤتمرها الصحافي بسبب ظروف خاصة طارئة اضطرتها للسفر على وجه السرعة للخارج, وستعقده فور عودتها. علما ان نجم وقبل مغادرتها ومنعا لتأخير مسار التحقيق العدلي اعطت تعليماتها الى المديرية العامة في الوزارة لمعالجة أي طلب يرد عن قاضي التحقيق على وجه السرعة ولذلك تم تعيين كاتبين اثنين فور ورود الطلب الرسمي بهذا الخصوص الى الوزارة.

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