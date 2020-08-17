كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 30 دقيقة آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2020 4:55 مساءً كورونا أصدرت بلدية النبطية البيان التالي: “ثبت لدينا اصابة حالتين بفيروس كورونا covid-19 في مدينة النبطية، ليصبح عدد المصابين الاجمالي المثبت 8 اشخاص، مع عدد مخالطين يفوق 25 شخصا، وتعمل خلية الازمة في البلدية لمواكبة حجر المصابين ومتابعة المخالطين حتى صدور نتائج الفحوصات. وبناء عليه، يطلب من المواطنين عدم الاستهتار في التقيد بإجراءات السلامة (كمامة، كفوف…) والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتبليغ عن أي حالة مشتبه بها. إن عدم التعاطي بجدية ومسؤولية شرعية واخلاقية وانسانية تجاه هذا الوباء سيعرضنا جميعا لكارثة صحية لن تحمد عقباها”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية النبطية أعلنت عن إصابتين جديدتين: عدم التعاطي بجدية ومسؤولية تجاه الوباء سيعرضنا جميعا لكارثة صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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