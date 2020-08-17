لبنان | غرفة ادارة الكوارث في عكار: 8 إصابات جديدة

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آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2020 4:27 مساءً
اعلنت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار في تقريرها اليوم، “تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، موزعين على بلدات: جبرايل1، عرقة1، ببنين1، سعدين2، السنديانة 1، العبدة2. ليصبح العدد الاجمالي للمصابين في عكار منذ 17آذار الماضي وحتى اليوم، اي بعد مضي 5 اشهر بالتمام، 174 مصابا.
الحالات الايجابية: 58 حالة قيد المعالجة.
العدد الاجمالي لحالات الشفاء: 116.
اما العدد الاجمالي لحالات الحجر المنزلي فقد ارتفع الى : 214 حالة قيد المراقبة والمتابعة”.
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