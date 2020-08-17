لبنان | رئيس بلدية فنيدق: سنطبق القانون على كل من يدخل غابة العزر من دون إذن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن رئيس بلدية فنيدق سميح عبدالحي، في بيان، أن “القانون سيطبق في حق كل من يدخل إلى غابة العزر من دون إذن مسبق من البلدية، وكذلك كل من يشعل النار داخلها، أو يرمي النفايات، وتشمل الإجراءات القانونية تحرير محاضر ضبط وغرامات مالية والادعاء القانوني”.

وأضاف: “حبانا الله في فنيدق مواقع سياحة غاية في الجمال والروعة، ومن أبرزها غابة العزر، لكن وللأسف، في ظل تقصير الدولة وإهمال الكثير من الزوار، وعدم توافر الامكانات اللازمة للبلدية، تفاقم الوضع لجهة رمي النفايات في الغابة وارتفعت حدة التلوث فيها، وزاد من وتيرة التعديات على الأشجار والصخور في داخلها”.

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واستغرب “هذا التعدي الصارخ على هذا الغابة الجميلة، بحيث يقوم المتنزهون فيها بترك النفايات وراءهم وإشعال النيران، غير آبهين بأصول النظافة، وازدادت في الآونة الآخيرة عمليات قلع الصخور من الغابة بغرض بيعها، عدا عن قطع الأشجار، ما يهدد وجود هذه الغابة الفريدة من نوعها في لبنان والمنطقة”.

ولفت الى إن “مثل هذه النعم لا ينبغي رد الجميل لها عبر تشويهها وتلويثها، بل إن مسؤولية النظافة تقع على كل فرد من أهل البلدة والزوار”.

وختم: “إن من يعجز عن الحفاظ على نعمة جميلة كهذه، يقدم صورة سيئة عن نفسه ومجتمعه، ويكفر بنعمة الله، ومن هذا المنطلق تجدد بلدية فنيدق تأكيدها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تدعو الأهالي والزوار إلى التعاون الكامل معها في هذا الشأن”.