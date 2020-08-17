لبنان | فيديو: البطريرك الراعي يصف “حزب الله” بالميليشيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2020 3:54 مساءً

أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في كلمة له خلال إعلان “مذكرة لبنان والحياد الناشط” إلى أن “الخطيئة الأصلية كانت باتفاق القاهرة سنة 1969 الذي أعطى للاجئين الفلسطينيين في لبنان الحق بمحاربة اسرائيل انطلاقاً من الاراضي اللبنانية، وهنا “فلتت المسبحة”، فدخلت اسرائيل ودخل السوريون وخلقت الميليشيات وبدأت بالتكاثر، ليأتي اتفاق الطائف ويلغي كل الميليشيات، وبقيت واحدة اسمها حزب الله لم نفهم كيف”.

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وأكد البطريرك أنه “كان من الضرورة ان نوضح مفهوم الحياد لأن ردة الفعل لم نكن بإنتظارها”، مبينا أن المذكرة بسيطة وسريعة. وقال “أبدأ بمعنى الحياد الناشط. هناك 3 أبعاد مترابطة ببعضها متكاملة: المكون الأول هو عدم دخول لبنان قطعيا في أحلاف وصراعات سياسية وحروب اقليميا ودوليا وامتناع اي دولة عن التدخل في شؤونه أو الهيمنة عليه أو احتلاله”.

وأوضح الراعي أن “المكون الثاني هو تعاطف لبنان مع قضايا حقوق الانسان وحرية الشعوب وبخاصة الشؤون العربية التي يوجد حولها إجماع دولي وفي الامم المتحدة وبهذه الطريقة يواصل لبنان الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني والفلسطينيين في لبنان”، مشددا على أن “لبنان المحايد يستطيع القيام برسالته في المحيط العربي”.

وأشار الى أن “ميزة لبنان هي التعددية الدينية والثقافية وتجعله حكما ارض التلاقي والحوار بين الديانات والثقافات عملا بقرارات الامم المتحدة. لبنان بموقعه دائما كان جسرا ثقافيا واقتصاديا وحضاريا بين الشرق والغرب”، لافتا الى أن “البعد الثالث هو تعزيز الدولة اللبنانية لنكون دولة قوية بجيشها ومؤسساتها وعدالتها ووحدتها الداخلية كي تضمن أمنها الداخلي من جهة وتدافع عن نفسها تجاه اي اعتداء يأتي سواء من اسرائيل أو غيرها”.