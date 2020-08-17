لبنان | لقاء سيدة الجبل: المحكمة الدولية انتصار للعدالة في لبنان والمنطقة..وانفجار بيروت كشف المستور

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آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2020 2:14 مساءً
لقاء سيدة الجبل - لبنان- أرشيف
أكد “لقاء سيدة الجبل” في اجتماعه الدوري الكترونياً بمشاركة “مجموعة نحو الحرية” “ان انفجار بيروت، يوم 4 آب 2020، كشف مستور المنطقة. إذ يتبيّن أنها تنتقل من مرحلةٍ قديمة على مشارف الانتهاء إلى مرحلة جديدة نتلمّسُ معالمها”.
وأضاف البيان، في هذه المرحلة الانتقالية يتحمّل الرئيس ميشال عون مع حزب الله مسؤولية “جريمة” فقدان لبنان للدور الريادي في المنطقة أولاً، وللحريات والمصرفَ والجامعة والمدرسة والمستشفى والقطاعات الانتاجية والصناعة والتجارة وحتى المرفأ ثانياً، بينما تنتقل دولٌ من المنطقة لتنفتح على مساراتٍ جديدة في الاقتصاد والسياسة ولتلعب دورها في كل المجالات.
إن لقاء سيدة الجبل يدعو جميع المعنيين إلى التفكير ملياً والخروج من المحلية السياسية وعدم اختزال الازمة الوطنية ببعدٍ داخلي واحد، الفساد أو سوء الادارة أو الطبقة السياسية أو الطائفية أو النظام.
نحن أمام مرحلةٍ جديدة وعلينا أن ننتقل بلبنان، مواكبةً لهذه المرحلة، على قاعدة احترام شرعيتنا اللبنانية وانتمائنا الواضح للعالم العربي والتمسّك بعلاقاتنا مع المجتمع الدولي وتمتينها وترجمتها هي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية 1559، 1680، 1701 و1757. وخارج هذه الشرعيات الثلاث تبقى كل الاطروحة السياسية التقليدية منها أو “الثورية” ناقصة ومنقوصة.
وينتظر “اللقاء” مع جميع اللبنانيين، غداً، صدور الحكم عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بشأن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ويعتبر أن هذا الحكم ليس انتصاراً لفريق على آخر في الداخل إنما هو انتصارٌ للعدالة في لبنان والمنطقة ولسائر اللبنانيين بدون استثناء”.
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