لبنان | نواب تكتل الجمهورية القوية قدموا اقتراحاً لتقصير ولاية مجلس النواب الحالي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ 12 دقيقة

تقدّم نواب تكتل الجمهورية القوية باقتراح قانون يرمي إلى تقصير ولاية مجلس النواب الحالي.

وجاء في البيان التالي:

عقد نواب تكتل “الجمهورية القوية” انطوان حبشي، أنيس نصار، زياد حواط، فادي سعد، بيار بو عاصي، عماد واكيم، وهبي قاطيشا، ادي ابي اللمع وجورج اسحاق، مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في مجلس النواب قدموا خلاله اقتراح قانون يرمي الى تقصير ولاية المجلس الحالي، تلاه النائب جورج عقيص جاء فيه:

“تقدمنا اليوم باسم تكتل الجمهورية القوية باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تقصير مدة ولاية مجلس النواب الحالي الى ما قبل تاريخ 9/5/2021، أي الى اقل من تسعة اشهر وهي مدة كافية برأينا لتشكيل حكومة واجراء التحضيرات اللازمة لإجراء انتخابات نيابية حرة وشفافة يستطيع الشعب اللبناني خلالها من التعبير عن رأيه وتجديد الطبقة السياسية الحالية التي أسقط عنها جزء كبير من شرعيتها اعتبارا من 17 تشرين الأول الماضي.

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ثم عاد واعتبرها ساقطة نهائيا بعد انفجار بيروت في 4 آب 2020، بالنظر الى تحميله الأكثرية الحاكمة مسؤولية ما جرى نتيجة عدم تمكنها من حماية أرواح الناس وممتلكاتهم.

إن القانون الانتخابي الحالي هو القانون الواجب التطبيق لأنه قادر على منح الشعب اللبناني فرصة التغيير إذا ما أحسن اختيار ممثليه، وكل ربط بين اجراء انتخابات مبكرة وبين إقرار قانون انتخابي جديد هو محاولة التفاف على هذا المطلب الشعبي العارم وعرقلة واضحة للتغيير على مستوى السلطة الحاكمة.

سبق للقوات اللبنانية ان صوتت الى جانب اقتراح القانون المماثل الذي كانت كتلة نواب الكتائب قد قدمته وعرض على الهيئة العامة في العقد العادي السابق وسقط بالتصويت، وهي اذ تعيد تقديمه في العقد الاستثنائي الراهن بعد الانفجار النكبة، تتمنى على رئاسة المجلس احالته الى الهيئة العامة في أقرب وقت.

لقد استمعنا الى صوت الثوار واستمعنا الى انين المفجوعين ونرى ان التعويض الأمثل عن الجهد والتعزية الأقوى التي يمكن ان نقدمها للضحايا هي رحيل هذا المجلس النيابي وإتاحة المجال امام إعادة تكوينه بعد التغيير الكبير الذي أصاب الرأي العام والمزاج الشعبي التواق لبناء دولة ومؤسسات بدم سياسي جديد يناسب تطلعاته”.