لبنان | رش وتعقيم مكاتب القضاة والموظفين وقاعات المحاكم في قصر عدل طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ 38 دقيقة

رشّ عناصر جهاز المكافحة في وحدة رش المبيدات والتعقيم في اتحاد بلديات الفيحاء الباحات الخارجية، وجميع مكاتب القضاة والموظفين وقاعات المحاكم والممرات في قصر العدل في طرابلس، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وجاء في البيان التالي:

قام عناصر جهاز المكافحة في وحدة رش المبيدات والتعقيم في اتحاد بلديات الفيحاء، بتوجيهات من محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، وبايعاز من رئيس الاتحاد حسن غمراوي وباشراف الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في الشمال القاضي رضا رعد، برش وتعقيم الباحات الخارجية، وجميع مكاتب القضاة والموظفين وقاعات المحاكم والممرات في قصر العدل في طرابلس، للوقاية من تفشي فيروس كورونا ومنع انتشاره بين القضاة والموظفين الاداريين والمواطنين والعناصر والاجهزة الامنية، بعد ثبوت اصابة موظف في القصر بالوباء، ومخالطته لعدد من الموظفين.

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وكان اتخذ يوم امس قرار باقفال قصر العدل اليوم بشكل تام، بعد التنسيق بين الرئيس رعد ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، على ان يقفل يومي الثلاثاء والاربعاء باستثناء اجراء المعاملات الضرورية جدا، لاسيما تلك المتعلقة بالمهل.

وفي السياق، تتخذ كافة البلديات أقصى درجات الحيطة والحذر للحد من انتشار الوباء. على سبيل المثال، اتخذت بلدية أنصار القرار بإقفال البلدة كاملاً لمدة 5 أيام للحد من انتشار الفيروس إثر ارتفاع عدد الإصابات فيها.

في المقلب الآخر، أوصى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اليوم الإثنين بالإقفال لمدّة أسبوعين خصوصاً بعدما أُعلن في بيروت حال الطوارئ وهذه الفترة الزمنيّة الأقل التي تسمح للأطقم الصحية أن تتبع المصابين والمخالطين وتسعفهم.