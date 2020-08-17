لبنان | برجا… 3 إصابات جديدة بـ”كورونا” ليرتفع العدد الإجمالي إلى 38

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ 48 دقيقة

سجلت برجا اليوم 3 إصابات جديدة إثر فيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 38 إصابة في البلدة.

واعلنت بلدية برجا انه تم تسجيل 3 حالات ايجابية جديدة بفيروس كورونا، وعدد الحالات التراكمية 38 حالة.

واكدت البلدية “ضرورة التباعد الإجتماعي والتزام وضع الكمامات والتقيد بالإجراءات الوقائية لما فيه مصلحة الجميع.

وعلى الرغم من التحذيرات من وزارة الصحة والبلديات، إلا أن نسبة الالتزام تراجعت بشكل ملحوظ إن من خلال مراسم الدفن أو المناسبات السعيدة.

وفي السياق، أوصى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اليوم الإثنين بالإقفال لمدّة أسبوعين خصوصاً بعدما أُعلن في بيروت حال الطوارئ وهذه الفترة الزمنيّة الأقل التي تسمح للأطقم الصحية أن تتبع المصابين والمخالطين وتسعفهم.

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واعتبر حسن أن هدف التوصية هي مساعدة النظام الصحي على استيعاب عدد الإصابات بكورونا. وتمنى على النواب والبلديّات في كلّ المناطق متابعة المصابين والمخالطين.

ولفت حسن إلى أن عدد إصابات الوافدين تراجع إلى حدّ 0.2 في المئة ممّا يدلّ على أنّ التفشّي محلّي وهذا ما يشكّل خطراً كبيراً ورغم ذلك أتمنّى على الوافدين التزام الفنادق حتّى صدور نتيجة الـPCR.

وقال: “ستكون هناك خصوصيّة لنشاط الجمعيات الأهلية والإنسانية التي تواكب العائلات المتضرّرة جراء انفجار بيروت وإجراءات خاصة تُنسّق مع القوى الأمنية والعسكرية لضمان نجاح الإقفال الذي نوصي به لمدّة أسبوعين”.

ودعا إلى تفعيل وإنشاء مراكز أخرى لحجر المصابين في هذه الفترة. واعتبر حسن أن المستشفيات الخاصة والحكوميّة بات من الصعب عليها أن تستقبل حالات مصابة بكورونا.