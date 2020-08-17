آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2020 1:38 مساءً
الشيخ بهاء الحريري و اللواء أشرف ريفي
علّق وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي على إطلالة رجل الأعمال اللبناني الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري على الإعلام العالمي والعربي في حديث لـ”صوت بيروت انترناشونال” بالقول “ليس لدي إطلاع تفصيلي حتى الساعة على مشروعه السياسي، وهو صديقي وهناك احترام متبادل بيننا، وللأمانة هو إنسان محترم وناجح في مختلف المجالات التي عمل بها” وأضاف ريفي:” تواصلنا منذ فترة، واتفقنا على لقاء عند أقرب فرصة لتناول تفاصيل أكثر، وهو نموذج شاب ناجح ومحترم جدا”…
ورداً على سؤال فيما إن كان يرى فيه رفيق الحريري آخر: “من نجاحه أرى ذلك، لأن مسيرة رفيق الحريري هي مسيرة نجاح، وحتى اليوم، مسيرة الشيخ بهاء الدين هي مسيرة نجاح، ولكن هل لديه مشروع سياسي كامل؟ هذا ما سنطّلع عليه، ونقرأ الخطوط العريضة لهذا المشروع”…
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اللواء ريفي لـ”صوت بيروت انترناشونال”: مسيرة نجاح بهاء الحريري تذكرني بمسيرة والده الشهيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.