لبنان | اللواء ريفي لـ”صوت بيروت انترناشونال”: مسيرة نجاح بهاء الحريري تذكرني بمسيرة والده الشهيد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2020 1:38 مساءً

علّق وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي على إطلالة رجل الأعمال اللبناني الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري على الإعلام العالمي والعربي في حديث لـ”صوت بيروت انترناشونال” بالقول “ليس لدي إطلاع تفصيلي حتى الساعة على مشروعه السياسي، وهو صديقي وهناك احترام متبادل بيننا، وللأمانة هو إنسان محترم وناجح في مختلف المجالات التي عمل بها” وأضاف ريفي:” تواصلنا منذ فترة، واتفقنا على لقاء عند أقرب فرصة لتناول تفاصيل أكثر، وهو نموذج شاب ناجح ومحترم جدا”…

ورداً على سؤال فيما إن كان يرى فيه رفيق الحريري آخر: “من نجاحه أرى ذلك، لأن مسيرة رفيق الحريري هي مسيرة نجاح، وحتى اليوم، مسيرة الشيخ بهاء الدين هي مسيرة نجاح، ولكن هل لديه مشروع سياسي كامل؟ هذا ما سنطّلع عليه، ونقرأ الخطوط العريضة لهذا المشروع”…