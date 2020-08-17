لبنان | المنتديات: لن نلجأ إلى ما يسيء لبلدنا والى أمن شعبنا المنكوب

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المنتدى السياسي الاقتصادي الاجتماعي
اكد المنتدى السياسي الاقتصادي الاجتماعي في بيان أنه “بعد حملات التحريض الممنهجة من منظومة الفساد ونترات الأمونيا حول إمكانية أن تلجأ #المنتديات إلى خلق توترات في الشارع بعد صدور قرار #المحكمة_الدولية_الخاصة_بلبنان.
يهمنا أن نؤكد للبنانيين أننا كمنتديات لن نلجأ إلى ما يسيء لبلدنا والى أمن شعبنا المنكوب، وسنعمل مجددًا على تفويت الفرصة على منظومة الإغتيالات والدمار الشامل والنهب العام من أن تعوم مجددًا على بحرٍ من الفوضى. مجددين ثقتنا الكاملة بالقضاء الدولي في كشف الحقيقة وسوق الجناة الى العدالة الدولية وعدم تمكينهم من الإفلات من العقاب ، حمايةً للبنان وللسلم الأهلي، ولعدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلًا”.
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