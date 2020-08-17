لبنان | رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع: لأخذ اقصى درجات الوقاية إثر تسارع وتيرة الاصابات بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

ناشد رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبد الاله زكريا المواطنين، لأخذ اقصى درجات الحيطة والوقاية إثر تسارع وتيرة الاصابات بفيروس كورونا، “حيث ان الوباء أصبح يهدد امن عكار الصحي وينتشر بسرعة في قراها”.

وتمنى وقف التجمعات وبخاصة الافراح والعزاء، مشدداً على ان مسؤولية صحة اهلنا كبار السن هي في اعناقنا جميعا”.

واكد ان المشافي دقت ناقوس الخطر ولا إمكانية لدخول اي مريض، مطالباً بالوقاية والتزام التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة وغسل اليدين بعد لمس اي شيء”.

وعلى الأثر، أوصى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بالإقفال لمدّة أسبوعين خصوصاً بعدما أُعلن في بيروت حال الطوارئ وهذه الفترة الزمنيّة الأقل التي تسمح للأطقم الصحية أن تتبع المصابين والمخالطين وتسعفهم.

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واعتبر حسن أن هدف التوصية هي مساعدة النظام الصحي على استيعاب عدد الإصابات بكورونا. وتمنى على النواب والبلديّات في كلّ المناطق متابعة المصابين والمخالطين.

ولفت حسن إلى أن عدد إصابات الوافدين تراجع إلى حدّ 0.2 في المئة ممّا يدلّ على أنّ التفشّي محلّي وهذا ما يشكّل خطراً كبيراً ورغم ذلك أتمنّى على الوافدين التزام الفنادق حتّى صدور نتيجة الـPCR.

وقال: “ستكون هناك خصوصيّة لنشاط الجمعيات الأهلية والإنسانية التي تواكب العائلات المتضرّرة جراء انفجار بيروت وإجراءات خاصة تُنسّق مع القوى الأمنية والعسكرية لضمان نجاح الإقفال الذي نوصي به لمدّة أسبوعين”.

ودعا إلى تفعيل وإنشاء مراكز أخرى لحجر المصابين في هذه الفترة. واعتبر حسن أن المستشفيات الخاصة والحكوميّة بات من الصعب عليها أن تستقبل حالات مصابة بكورونا.