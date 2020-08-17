لبنان | مواكبة لصدور قرار المحكمة الدولية… بهاء الحريري: نهيب بجميع اللبنانيين أن يتمتعوا بأعلى درجات ضبط النفس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 3 دقائق

آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2020 11:14 صباحًا

في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أكد الشيخ بهاء الحريري “إن تطلعنا لجلاء الحقيقة حول إغتيال شهيد لبنان والعالم، الرئيس رفيق الحريري رحمه الله، يدفعنا جميعاً كأبناء ومحبي الراحل وإرثه أن نحافظ على لبنان الدولة والمجتمع”.

واضاف “مواكبة لصدور قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، نهيب بجميع اللبنانيين أن يتمتعوا بأعلى درجات ضبط النفس، وأن يبتعدوا عن ردات الفعل الغاضبة غير المفيدة، لأن من أهم وصايا الشهيد لنا أن نتابع مسيرة بناء لبنان والحفاظ على الإنسان”.

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مشيراً إلى أنه “إننا إذ نعايش آلام الناس في البلد، وتبعات الفساد وإنعدام السيادة اللتين كانتا وراء كارثة مرفأ بيروت، نؤكد على ضرورة إستعادة الوطن من الفاسدين، ورحيل منظومة التدمير الممنهج للبنان بكافة رموزها وأشكالها”.

وختم رحم الله رفيق الحريري ورفاقه الذين قضوا معه وكل شهداء لبنان الذي طالتهم تفجيرات الغادرين.