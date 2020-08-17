لبنان | حسن يوصي بالإقفال لمدة أسبوعين: وصلنا إلى شفير الهاوية فعلاً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 10 دقائق

أوصى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بالإقفال لمدّة أسبوعين خصوصاً بعدما أُعلن في بيروت حال الطوارئ وهذه الفترة الزمنيّة الأقل التي تسمح للأطقم الصحية أن تتبع المصابين والمخالطين وتسعفهم.

واعتبر حسن أن هدف التوصية هي مساعدة النظام الصحي على استيعاب عدد الإصابات بكورونا. وتمنى على النواب والبلديّات في كلّ المناطق متابعة المصابين والمخالطين.

ولفت حسن إلى أن عدد إصابات الوافدين تراجع إلى حدّ 0.2 في المئة ممّا يدلّ على أنّ التفشّي محلّي وهذا ما يشكّل خطراً كبيراً ورغم ذلك أتمنّى على الوافدين التزام الفنادق حتّى صدور نتيجة الـPCR.

وقال: “ستكون هناك خصوصيّة لنشاط الجمعيات الأهلية والإنسانية التي تواكب العائلات المتضرّرة جراء انفجار بيروت وإجراءات خاصة تُنسّق مع القوى الأمنية والعسكرية لضمان نجاح الإقفال الذي نوصي به لمدّة أسبوعين”.

Advertisements

ودعا إلى تفعيل وإنشاء مراكز أخرى لحجر المصابين في هذه الفترة. واعتبر حسن أن المستشفيات الخاصة والحكوميّة بات من الصعب عليها أن تستقبل حالات مصابة بكورونا.

وطالب بإنشاء مستشفيات ميدانيّة وتخصيص المجهّزة منها والتي وُضعت حيّز العمل لعلاج مرضى المصابين بكورونا. وكشف حسن أننا وصلنا إلى شفير الهاوية فعلاً ولم نعد نمتلك ترف الوقت أو مزاجية الالتزام من قبل المواطنين.

وطلب من كل لبناني وافد من الخارج أن يلتزم بمكان إقامته أسبوعاً حتى ولو نتيجته سلبية والمطلوب تفعيل مزيد من مراكز الحجر في المحافظات.