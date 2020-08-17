لبنان | وزارة الصحة: الوضع حرج جداً ولبنان دخل مرحلة الانتشار الواسع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

أكدت وزارة الصحة لجريدة “الأنباء” ان الوضع حرج جدا بسبب “كورونا”. في حين حذرت مصادر طبية من “أن لبنان دخل مرحلة الانتشار الواسع، ولا حلّ سوى التزام الإرشادات الوقائية”.

وأشارت إلى أن ارتفاع عدد المصابين ينذر بكارثة في ظل الاستهتار المتمادي لدى الناس، وغياب المتابعة من قِبل كل الأجهزة المعنيّة.

أعلن مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس الأبيض أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان بهذا الشكل مقلق للغاية.

وسأل الأبيض في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “هل نحن أمام خيارين؟ الإقفال التام أو فقدان السيطرة على الفيروس؟”.

وسأل: هل الناس والدولة على استعداد لإعادة إقفال البلاد؟

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واستشهد الأبيض ببيان لبلدية برجا ليؤكد أن البلاد غير قادرة على إعادة الإقفال بسبب الوضع الاقتصادي السيء الذي يمرّ به لبنان والوضع النفسي لذي يمرّ به اللبنانيين.

وأكد أنه غير مرحب بإعادة إقفال البلاد مرة أخرى، معتبراً أن البعض لا يأخذ هذا الفيروس على محمل الجد.

وشدد على أن إقفال البلاد بات حاجة ماسة جداً أقلّه لأسبوعين، ورأى أنه إذا لم يتم إقفال البلاد لمدة أسبوعين أقله عدد الإصابات سيزيد والمستشفيات غير قادرة على استيعاب العدد الكبير.

وكل تأخير في اتخاذ قرار الإقفال سيزيد الأمو سوءً وبعدها سيكون قد تأخر الوقت. في السياق عينه، أعلن رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي أننا دخلنا دائرة الخطر في ما خصّ فيروس كورونا.