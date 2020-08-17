لبنان | الأبيض: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان بهذا الشكل مقلق للغاية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - منذ 7 دقائق

آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2020 8:05 صباحًا

أعلن مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس الأبيض أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان بهذا الشكل مقلق للغاية.

وسأل الأبيض في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “هل نحن أمام خيارين؟ الإقفال التام أو فقدان السيطرة على الفيروس؟”.

وسأل: هل الناس والدولة على استعداد لإعادة إقفال البلاد؟

واستشهد الأبيض ببيان لبلدية برجا ليؤكد أن البلاد غير قادرة على إعادة الإقفال بسبب الوضع الاقتصادي السيء الذي يمرّ به لبنان والوضع النفسي لذي يمرّ به اللبنانيين.

وأكد أنه غير مرحب بإعادة إقفال البلاد مرة أخرى، معتبراً أن البعض لا يأخذ هذا الفيروس على محمل الجد.

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وشدد على أن إقفال البلاد بات حاجة ماسة جداً أقلّه لأسبوعين، ورأى أنه إذا لم يتم إقفال البلاد لمدة أسبوعين أقله عدد الإصابات سيزيد والمستشفيات غير قادرة على استيعاب العدد الكبير.

وكل تأخير في اتخاذ قرار الإقفال سيزيد الأمو سوءً وبعدها سيكون قد تأخر الوقت. في السياق عينه، أعلن رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي أننا دخلنا دائرة الخطر في ما خصّ فيروس كورونا.

واعتبر في حديث تلفزيوني أن الأخطر هو ارتفاع الإصابات الحرجة، فغرف العناية في مستشفى الحريري ممتلئة وكذلك غرف العزل وهذا مؤشر خطير.

وقال: “على اللبنانيين ان يعرفوا ان القطاع الصحي لا يستوعب عدداً كبيراً من الإصابات الحرجة”. ودعا الناس الى الالتزام بالوقاية وإلا نتجه الى الاقفال التام ما ينعكس سلباً على الاقتصاد. وأضاف: “هناك خشية من ارتفاع عدد الإصابات الخطرة في فصل الخريف”.