لبنان | مصادر الديمان: البطريركية تحمّل السلطة السياسية بأكملها مسؤولية انفجار المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - منذ 30 دقيقة

أوضحت مصادر الديمان لـ “الأنباء” أن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في عظته أمس حذّر من “المحاولات المشبوهة لإضاعة حقوق المتضررين من كارثة المرفأ، وأن البطريركية تحمّل السلطة السياسية بأكملها مسؤولية ما حدث”.

وحول اقتراح تقصير ولاية المجلس النيابي وإجراء انتخابات مبكرة، أشارت المصادر إلى “ضرورة إعادة تكوين السلطة لأنه من غير المقبول ما كان قائماً قبل الرابع من آب أن يبقى على حاله. ولذلك ترى البطريركية ضرورة إجراء الانتخابات بموجب القانون النافذ، لأن لا مجال لإقرار قانون جديد يسمح للناس بأن تعبّر عن رأيها بِحريّة، ويعيد بناء سلطة نظيفة قادرة على إنقاذ لبنان”.

ودعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى “انتخابات نيابية مبكرة وتشكيل حكومة جديدة كما يريدها الشعب الذي هو مصدر السلطات”.

وقال الراعي في عظة يوم الأحد، “الشعب يريد حكومة تنقض الماضي بفساده كما الاداء والسلوك والذهنية”.

Advertisements

ورأى أن “الشعب يريد حكومة انقاذ لبنان لا الطبقة السياسية وحكومة منسجمة معه لا مع الخارج وملتقية فيما بين مكوناتها حول مشروع اصلاحي والاصلاح الذي نفهمه ليس اصلاحا إدارياً فقط بل اصلاح القرار الوطني بأبعاده الوطنية والسياسية والعسكرية”.

وشدد على أننا “نريد حكومة للدولة اللبنانية والشعب اللبناني لا حكومة للأحزاب والطوائف والدول الأجنبية”.

وتأتي عظة الراعي على أثر التصريحات السابقة له والهجوم العنيف الذي شنه على السياسيين، إذ دعا مرّات كثيرة إلى حياد لبنان عن الدول والمحاور الخارجية كونها تضرّ بمصلحة لبنان وشعبه.

وقال الراعي سابقاً في عظته: “نحن اليوم في هذا الظرف المر الذي نعيشه ويعيشه العالم بسبب كورونا، نتوجه للرب يسوع سيد الأرض والتاريخ، وإلى مريم سيدة كل شعوب الأرض وبالنسبة لنا خاصة سيدة لبنان، ونقول وطننا مشلول أصلا بالأزمة السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية وكورونا، واليوم بالانفجار لنصبح على الحضيض.