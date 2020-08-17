لبنان | عون يتذرع بالاستشارات لتعويم باسيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - منذ 54 دقيقة

سألت أوساط سياسية لبنانية عبر “الشرق الأوسط” عن الأسباب الكامنة وراء عدم مبادرة رئيس الجمهورية ‏ميشال عون إلى تحديد موعد لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة ‏المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وسألت ما إذا كان لتريّثه في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري ‏لإعادة إنتاج السلطة في لبنان علاقة مباشرة بضرورة تجاوز التداعيات المترتبة على ‏استعداد المحكمة الدولية لإصدار حكمها اليوم (الاثنين) في جريمة اغتيال رئيس الحكومة ‏الأسبق رفيق الحريري، أم أنه يتوخّى من التأخير كسب الوقت لتعويم رئيس “التيار الوطني ‏الحر” النائب جبران باسيل من خلال مطالبته بتشكيل حكومة أقطاب تتيح له بأن يعيد ‏الاعتبار لباسيل؟‎

وكشفت الأوساط السياسية لـ”الشرق الأوسط” أن الرئيس عون يتذرّع بضرورة إجراء ‏مشاورات سياسية تسبق تحديد موعد للاستشارات النيابية المُلزمة لعله يتمكّن من تسويق ‏باسيل من خلال إصراره على تشكيل حكومة أقطاب، وقالت إنه أجرى نصف مشاورات ‏اقتصرت على “أهل البيت”؛ أي القوى الحليفة له من دون أن تشمل قوى المعارضة‎.

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ولفتت الأوساط نفسها إلى أن المشاورات لم تحقق الغاية المرجوّة منها لأنه لم يلق ‏التجاوب المطلوب مع أنه حاول توسيع مشاوراته بانفتاحه على رئيس الحزب “التقدمي ‏الاشتراكي” وليد جنبلاط مبدياً رغبته بلقائه‎.

وعلمت “الشرق الأوسط” أن لا مانع من لقاء عون بجنبلاط لكنه لن يبدل من موقف الأخير ‏الذي لا يحبّذ تشكيل حكومة أقطاب ويدعو لحكومة قادرة على مواجهة التحديات‎.

وفي هذا، يبدو أن عون لم يقرر حتى الساعة ما إذا كان سيسحب عرضه بتشكيل حكومة ‏أقطاب من التداول لمصلحة قيام حكومة وحدة وطنية، تجاوباً مع موقف رئيس المجلس ‏النيابي نبيه بري وأمين عام “حزب الله” السيد حسن نصر الله‎.