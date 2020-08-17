لبنان | قرار بإقفال دوائر المالية في بعبدا لمدة 72 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:19 صباحاً - منذ ساعتين كورونا لبنان أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، قرارا بإقفال دوائر مالية جبل لبنان في بعبدا، لمدة 72 ساعة، وذلك: “بعد تسجيل عدد من الاصابات بوباء كورونا، ليصار إلى اتخاذ العينات والفحوصات اللازمة من الموظفين والمخالطين، وتكليف قوى الأمن الداخلي “بالتنسيق مع رئيس مالية جبل لبنان، تنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الأصول”.

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