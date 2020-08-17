لبنان | عزل احياء في بلدة برجا – قضاء الشوف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:19 صباحاً - منذ 3 ساعات

قرر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، بعد الاطلاع على التقرير المتضمن تزايد عدد الاصابات بوباء كورونا في بلدة برجا قضاء الشوف وحرصا على مقتضيات الصحة والسلامة العامة وتلافيا من ازدياد عدد الاصابات وانتشارها:

– عزل الاحياء التي تحددها بلدية برجا (قضاء الشوف ) بعد ارتفاع في عدد الاصابات بوباء كورونا ليصار الى اتخاذ العينات والفحوصات اللازمة من سكان البلــدة والمخالطين مع المصابين.

– تكليف قوى الامن الداخلي التنسيق مع بلدية برجا لتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول وتكليف البلدية التشدد في اتخاذ الاجراءات الوقائية لا سيما في المقاهي ومراكز العبادة لجهة تأمين التباعد الاجتماعي والالتزام بنسبة 50 بالماية من قدرتها الاستيعابية .

– وقف العمل في صالات العاب الفيديو ومنع التجمعات والانشطة الرياضية لمدة اسبوع.