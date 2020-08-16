لبنان | وول ستريت: تحضير لعقوبات اميركية جديدة ضد سوريا … وتحذير لسلامة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 12 ثانية

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورونال الأميركية” إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقوم بتحضير عقوبات جديدة ضد سوريا، بحسب ما قال مسؤولون أميركيون.

كما تخطط الادارة لتوسيع قائمتها السوداء من خلال التركيز على شبكات الدعم المالى خارج سوريا، فى محاولة جديدة منها لإجبار سوريا على إجراء محادثات سلام.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “مع تأمين الرئيس السورى بشار الأسد مكاسب سياسية وعسكرية فى الأشهر الأخيرة، يقول المسؤولون الأميركيون أن استهداف الشرايين المالية لداعمي نظام بشار الأسد فى دول أخرى سيؤدي إلى تكثيف الضغوط الدولية من أجل السلام والانتقال السلمى”.

وتشمل الأهداف الحديثة نجل بشار الأسد وزوجته التي تشرف على أصول تجارية كبيرة، وذلك بحسب المسؤولين الأميركيين.

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كما يتم التحضير لعقوبات اضافية تشمل داعمي وشركاء للنظام السوري في لبنان والامارات العربية المتحدة، كما تشمل شركات في اروربا مرتبطة بعائلة الأسد وبرجل أعمال سوري يرتبط بصلة قرابة مع بشار الأسد.

ويقول مسؤولون في ادارة ترامب انهم حذروا سراً مسؤولين رفيعي المستوى في لبنان، بما في ذلك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من توفير المساعدة للنظام السوري.

وكان خضع رياض سلامة للتمحيص من قبل الولايات المتحدة الأميركية نظراً لادعاءات حول تورطه ماليًا مع رجل الأعمال السوري رامي مخلوف الذي يرتبط بصلة قرابة مع بشارة الأسد.

وقد رفض سلامة طلب اجراء مقابلة حول هذا الأمر. وقال لوسائل اعلام محلية إن “كل الادعاءات حوله هي غير صحيحة”.