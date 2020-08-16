لبنان | الجيش: استمرار وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 41 دقيقة قيادة الجيش صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “يستمر وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتبارا من 15/8/2020 ظهرا وحتى ظهر يوم 16/8/2020 ثلاث طائرات محملة بالمساعدات الغذائية. لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقا للترتيب الأبجدي: – المملكة المتحدة البريطانية: معدات عسكرية.

– العراق: مساعدات غذائية.

– قطر: مساعدات غذائية وإنسانية”.

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