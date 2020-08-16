لبنان | اتحاد بلديات جبل عامل: لا إصابات جديدة اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 44 دقيقة

أعلنت خلية الأزمة في اتحاد بلديات جبل عامل في بيان، أنه “بناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون، لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة اليوم الأحد ب فيروس كورونا المستجد، وقد تم نقل 3 إصابات من بيروت الى العزل في بلدتهم الصوانة.

أضافت: “بناء عليه، فإن عدد المصابين في قرى الاتحاد منذ بداية الأزمة حتى تاريخه، أصبح 58 إصابة، وحالات الشفاء 32 حالة، وحالتي وفاة، كما يوجد حاليا قيد المتابعة 24 حالة مصابة مؤكدة مخبريا، وهي مقسمة بين 5 حالات داخل المستشفى، و19 حالة قيد الحجر المنزلي”.

ولفتت الى “أن خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل بالتعاون مع طبابة القضاء، هي المخولة بإصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف كورونا، وعليه نأمل من أهلنا الكرام عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن الخلية”.

وطلب الاتحاد من الأهالي “ضرورة الالتزام بكل الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك حفاظا على صحتكم وصحة أبنائكم”.