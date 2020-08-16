لبنان | مستشار خامنئي: أعتقد أن إسرائيل تقف وراء تفجير مرفأ بيروت 100%

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 48 دقيقة

أعرب مستشار مرشد الثورة الإسلامية في إيران لشؤون الصناعات الدفاعية العسكرية حسين دهقان عن إعتقاده بأن اسرائيل تقف راء تفجير مرفأ بيروت 100%، لأنه كان مخزن طعام للشعب ال لبنان ي ، مشيراً إلى أن الجميع يعرف الآن الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان والقيود الحالية

وفي حديث لوكالة شفقنا باللغة الفارسية، لفت إلى أنه عندما يفعلون شيئًا ما، فإنهم يقومون بسرعة بإنشاء قصة له لجعلها قابلة للتصديق. فمثلاً يقال إن حزب الله والمقاومة هما سبب كل مشاكل اللبنانيين وهذه المتفجرات تخصهم ، مشدداً على أن حزب الله لم يتحرك قط ضد الشعب اللبناني وخصومه.

وكان اكبر انفجار يشهده لبنان ضرب موعدا له في الرابع من آب… العاصمة اللبنانية لا تزال تلملم جراحها، بعد خسارتها نحو 200 شهيداً اضافة الى آلاف الجرحى، فيما لا يزال العشرات تحت الأنقاض.

رحلة البحث عن الحقيقة لا تزال مستمرة، تتعدد الروايات وتختلف التحليلات، الا ان حقيقة واحدة تتردد على لسان اللبنانيين، الدولة اللبنانية قتلتنا ونحن في بيوتنا، في البداية تسرعوا وقالوا مفرقعات نارية، ورجح البعض فرضية اعتداء اسرائيلي، الا أن الثابت الوحيد الذي توصل اليه المسؤولون حتى الان، أن أكثر من 2750 طناً من نيترات الأمونيوم انفجرت داخل العنبر رقم 12، بعض القوى السياسية رفضت الاستعانة بتحقيق دولي، وبدأ القضاء اللبناني الاستماع إلى مسؤولين وعدد من الوزراء السابقين والحاليين الذي يقع مرفأ بيروت ضمن مسؤولياتهم لاستجوابهم، فيما سينضم فريق من محققي الـ FBI إلى المحققين اللبنانيين والأجانب العاملين في موقع الإنفجار في مرفأ بيروت.