لبنان | 439 اصابة بكورونا و6 وفيات في الساعات الماضية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2020 10:10 مساءً كورونا في لبنان سجلت وزارة الصحة العامة 439 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي منذ ٢١ شباط الماضي الى 8881 حالة. Advertisements وجاء في تقريرها: تقرير وزارة الصحة كيفية توزع اصابات كورونا بحسب المناطق

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