لبنان | إقفال قصر عدل طرابلس الإثنين بعد إصابة موظف ومخالطته أخرين

قصر عدل طرابلس
أفادت”الوكالة الوطنية للإعلام” في طرابلس، أنه بعد ثبوت إصابة موظف في قصر عدل طرابلس بفيروس كورونا المستجد، ومخالطته لعدد من الموظفين، سيتم غدا الاثنين إقفال قصر العدل بشكل تام.
وجاءت هذه الخطوة، بعد تنسيق تم بين الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف في الشمال القاضي رضا رعد، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، كما سيتم “رش المبنى وتعقيمه بالتنسيق مع اتحاد بلديات الفيحاء، فيما ستجرى فحوصات لكل المخالطين”.
و العمل في قصر العدل “سيقتصر يومي الثلاثاء والأربعاء على الأمور الضرورية جدا، لا سيما تلك المتعلقة بالمهل”، مع الإشارة إلى ان نقابة المحامين في الشمال أبلغت المحامين بالإجراءات المتعلقة بالعمل يومي الثلاثاء والاربعاء في قصر العدل.
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