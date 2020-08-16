لبنان | اتحاد الموانئ العربية يوافق على دعم إعادة إعمار وتشغيل مرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

بعد وقوع انفجار مرفأ بيروت والذي راح ضحيته أكثر من 170 شخصاً ووقع أكثر من 6000 جريح وتهدمت بيوت أكثر من 300 ألف شخص، عمدت الدول العربية والغربية إلى مساعدة لبنان مادياً معنوياً طبياً وغيره.

أما الجديد في هذا الموضوع أنه اتفق مجلس إدارة اتحاد الموانئ البحریة العربیة، على قیام الدول الأعضاء وھیئة قناة السویس المصریة بتقدیم الدعم الفني لمرفأ بیروت البحري، بما یسھم في إعادة إعماره وتشغیله في أعقاب الانفجار الضخم الذي وقع في 4 آب.

ودعا مجلس إدارة الموانئ العربیة خلال اجتماعه الطارئ الذي عقد عن بعد، الیوم الأحد بدعوة من دولة الكویت – رئیس الاتحاد – إلى تأسیس لجنة للتنسيق ومتابعة الموقف، والاطلاع على نتائج التحقیقات ذات الصلة بغیة الخروج بتوصیات وتعمیمھا على الموانئ العربیة.

وبحث الاجتماع الذي ترأسه المدیر العام لمؤسسة الموانئ الكویتیة، رئیس اتحاد الموانئ العربیة الشیخ یوسف عبدالله صباح الناصر الصباح، سبل وآلیات إعادة مرفأ بیروت للتشغیل الكامل والاحتیاجات الطارئة وقصیرة الأجل للموانئ اللبنانیة الأخرى لتقوم بدورھا الحیوي في رفد لبنان بالسلع والبضائع.

وأكد الصباح ضرورة وقوف الدول العربیة جمیعا إلى جانب الشعب اللبناني في ضوء الظروف التي یمر بھا، وتقدیم أنواع الدعوم كافة لتجاوز تداعیات انفجار المرفأ على الصعیدین الاقتصادي والاجتماعي والتشغیلي.

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من جھته قال نائب رئیس الاتحاد الكابتن محمد الشامسي، إن موانئ أبوظبي على استعداد لتقدیم جمیع أشكال الدعم والمساعدة لعودة مرفأ بیروت للعمل، مشیرا إلى أن حجم الكارثة وأھمیة المرفأ بالنسبة للاقتصاد اللبناني یفرض التحرك لعودته إلى العمل في أسرع وقت ممكن”.

بدورھا أوضحت رئیس مكتب التمثیل الإقلیمي للاتحاد في لبنان فاتن سلھب، أن خسائر الانفجار تقدر بنحو 15 ملیار دولار أمریكي فضلا عن تدمیر أھراءات المرفأ التي تقوم بتخزین نحو 80 بالمائة من المواد الغذائیة للبلاد، داعیة إلى إنشاء صندوق طوارئ یمول من الحكومات لمساعدة الموانئ اللبنانیة.

من جانبه بيّن رئیس مرفأ بیروت باسم القیسي، أن طول مرفأ بیروت یبلغ أربعة كیلومترات في حین یبلغ عرضھ كیلومترین وتسبب الانفجار في تدمیر قسم الشحن العام بشكل كامل ونحو 70 رافعة شكوكیة في حین كانت الأضرار أقل في قسم المستودعات.

كانت مؤسسة الموانئ الكویتیة، قد بحثت إعادة إعمار وتشغیل مرفأ بيروت عبر التنسیق مع الصندوق الكویتي للتنمیة الاقتصادیة العربیة والعمل على تطویر وتأھیل بقیة الموانئ اللبنانیة في مناطق طرابلس وصیدا وصور.