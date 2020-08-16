لبنان | بلدية نمرين: للتشدد في تطبيق إجراءات الوقاية بعد ثبوت 4 إصابات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

دعت خلية الأزمة في بلدة نمرين، أهالي البلدة إلى “التشدد التام في تطبيق تعليمات وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، بعد التأكد من وجود 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدة”.

وطلبت في بيان منهم “وضع كمامة، وغسل اليدين جيدا، والمحافظة على التباعد الإجتماعي، وذلك من اجل مصلحة أهلنا وابنائنا”، داعيا إياهم “عند الشعور بأي من العوارض، إلى التبليغ فورا عبر أرقام البلدية والمخاتير، أو عبر الخط الساخن لوزارة الصحة”.

في سياق متصل، أعلن رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي أننا دخلنا دائرة الخطر في ما خصّ فيروس كورونا.

واعتبر في حديث تلفزيوني أن الأخطر هو ارتفاع الإصابات الحرجة، فغرف العناية في مستشفى الحريري ممتلئة وكذلك غرف العزل وهذا مؤشر خطير.

وقال: “على اللبنانيين ان يعرفوا ان القطاع الصحي لا يستوعب عدداً كبيراً من الإصابات الحرجة”. ودعا الناس الى الالتزام بالوقاية وإلا نتجه الى الاقفال التام ما ينعكس سلباً على الاقتصاد. وأضاف: “هناك خشية من ارتفاع عدد الإصابات الخطرة في فصل الخريف”.

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في سياق متصل، اعتبر مدير عام مستشفى رفيق الحريري فراس الأبيض أنه في الأسبوعين الماضيين، كان الارتفاع في حالات كورونا بلا هوادة.

وقال: “على الرغم من أن الحالات الموجودة حاليا في المستشفيات تشغل أقل من 20٪ من أسرة كورونا المعلنة، إلا أن الأمر لن يستغرق الكثير من الوقت قبل أن يتم اختبار هذا الرقم.

وتحدث عن ثلاث نقاط: يجب أن لا ننسى اننا نخوض مع كورونا معركة احتواء. فاذا انتشر الفيروس على نطاق واسع، فلن تكون سعة المستشفيات كافية”.